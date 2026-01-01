Während anderswo Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht im Dauereinsatz waren, wurde in der Region offensichtlich friedlich und besonnen gefeiert. „Dieses Silvester war bei uns äußerst ruhig“, sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen am Neujahrstag auf Anfrage der Redaktion. Es habe keine Einsätze wegen Körperverletzungen, Randalen oder Sachbeschädigungen gegeben. Ausgeschlossen sei allerdings nicht, dass es im Nachhinein doch noch die ein oder andere Anzeige gebe.