Laura Preißler hat sich für den Donnerstagvormittag ein paar kurzweilige Spiele ausgedacht. Die angehende Heilerziehungspflegerin, die in der Demenz-Tagesstätte der Seniorenbetreuung „Herbstsonne“ ihr Praktikum absolviert, weiß, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Senioren manchmal recht klein ist. Die Besucher der Tagesstätte leiden meist an Demenz, kommen ein oder zwei Mal pro Woche in den geschützten Bereich, den das Mehrgenerationenhaus im Bad Salzunger Bahnhofsgebäude bietet. In der ersten Etage – barrierefrei über einen Fahrstuhl zu erreichen – hat die Seniorenbetreuung „Herbstsonne“ freundliche, helle und modern ausgestattete Räume für die Tagesbetreuung geschaffen. Das Angebot ist gedacht für Demenzerkrankte oder ältere Menschen, die zu Hause betreut werden und mal rauskommen wollen beziehungsweise sollen. Denn es geht nicht nur darum, Abwechslung zu bieten, sondern auch Entlastung. Oft ist die Pflege von Demenzerkrankten sehr aufreibend. „Pflegepersonen können sich so mal eine Auszeit nehmen“, erklärt Karina Schmidt, Leiterin der Tagesstätte für Demenzerkrankte. Das sagt sie den Angehörigen auch immer, weiß aber, dass diese die freie Zeit eher für Besorgungen nutzen. „Dabei wäre es so wichtig, dass sie sich mal Zeit für sich gönnen würden.“