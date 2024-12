>

Lotte Richter (verdeckt) schaltet mit Bauhofmitarbeiter Uwe Schwanenberger eine von etwa 30 Sternschnuppen im Stadtgebiet gegenüber ihres Kinderzimmers an. Das war der Wunsch der Zehnjährigen, den sie in einem handschriftlichen Brief formulierte. (Foto: Imogen Berger)