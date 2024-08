Hüpfburgen, Karussell, Speedboot, Klettern an der Feuerwehrleiter, Rollenrutsche, Entenangeln und Kreativangebote – zum bunten Kinderfest der Asklepios-Kliniken gab es am Sonntag reichlich Abwechslung. Aber auch reichlich Sonne, weshalb die Schattenplätze auf der Festwiese vor dem Kurhaus besonders begehrt waren. Schlangestehen hieß es am Burgsee, wo die Boote der DRK-Wasserwacht hielten und man mit Rettungsweste zusteigen konnte, um eine Runde über den See zu drehen. Anziehungspunkte waren aber auch die Feuerwehr und die Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes. Da konnte – natürlich fachmännisch abgesichert – die Strickleiter erklommen oder sich in Geschicklichkeit geübet werden. „Wir sind wirklich froh, so viele Partner zu haben“, sagt Martin Merbitz, Geschäftsführer der Asklepios-Burgseekliniken. Dazu, ergänzt seine Frau Anja, würden natürlich auch die Asklepios-Mitarbeiter zählen, die das Fest im Vorfeld und an den Veranstaltungstagen an den tatkräftig unterstützen. Allein eine Woche braucht man für den Aufbau auf der Festwiese.