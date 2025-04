Im Bad Salzunger Stadtarchiv schlummern historische Schätzchen. Doch nicht alle wertvollen Zeitdokumente sind nach dem heutigen Stand richtig archiviert. So wurden vor mehreren Jahrzehnten etliche jahrhundertealte Urkunden gefaltet und in alterungsbeständige Papierhüllen gelegt. So sollten sie vor Feuchtigkeit oder Staub geschützt sein. Dieser Plan ging zwar auf, allerdings verursachten die Faltungen nun Schäden an den Dokumenten.