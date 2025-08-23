Wo einst Schulsport betrieben und Feldhandball gespielt wurde, kann jetzt gefeiert werden: Der Gänserasen in Allendorf wurde als kleiner Platz hergerichtet. Weil er im Überschwemmungsgebiet liegt und an das Naturschutzgebiet angrenzt, hat der Festplatz nur eine kleine befestigte Fläche von 100 Quadratmetern sowie einer Schotterrasenfläche von 1200 Quadratmetern. Kostenpunkt: stolze 586.000 Euro, wovon 391.000 Euro gefördert wurden.