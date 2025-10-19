Es war einmal in der zauberhaften Kreisstadt Bad Salzungen, vor nicht allzu langer Zeit, als die Lichter des alljährlichen Lichterfestes am Freitag, dem 17. Oktober, in voller Pracht erstrahlten. Die Geschäfte der Innenstadt hatten ihre Türen bis spät in den Abend geöffnet, und die Straßen waren erfüllt von bunten Lichtern und fröhlichen Gesichtern. Die Menschen strömten zusammen, um die magische Atmosphäre zu genießen und die neuesten Schnäppchen zu ergattern – ganz im Zeichen des Heimatshoppen.