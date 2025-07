Die 1481 in der ausgehenden Gotik entstandene Kapelle an der östlichen Peripherie Bad Salzungens ist, vielleicht wegen ihrer Nähe zu den Werraauen, nach „St. Wendel“ benannt, dem Schutzheiligen der Schäfer und Viehhirten. Sie war das Gotteshaus für die benachbarte „Siechenanstalt“ der Salzstadt. So wie Letztere verfiel, schwand auch die Bedeutung der kleinen Kirche. In den letzten Jahrzehnten erlebte sie jedoch nach Aufräum- und Restaurierungsaktionen eine Wiederbelegung und dient heute sowohl religiösen Zeremonien und als auch Begegnungen. Nördlich angrenzend entsteht derzeit ein stationäres Hospiz und wird ebenfalls mit „St. Wendel“ in einem sozialen und spirituellen Bezug stehen. Die verhaltenen Dimensionen des Innenraums und die Akustik prädestinieren das Gebäude für musikalische Aufführungen in den Größenordnungen der Kammer- und Salonmusik. Das erwies sich am Samstag beim „Cembalo recital“ mit dem Berliner Virtuosen Reinhard Glende. Glendes musikalischer Gegenstand war an diesem Abend das alte Hamburg.