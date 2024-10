Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr ereignete sich laut Polizeibericht ein Unfall in der Wildprechtrodaer Straße in Richtung Hersfelder Straße. Dort waren demzufolge ein Mann mit seinem E-Scooter und ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer unterwegs. Als der Pkw an dem E-Scooter vorbeifahren wollte, habe das Kfz de Roller berührt, woraufhin der Mann auf dem E-Scooter zu Fall gekommen sei. Dabei wurde der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt und es entstand Schaden in Höhe von circa 50 Euro.