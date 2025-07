Im Erdgeschoss, aber auch in Teilen des ersten Obergeschosses des Bahnhofsgebäudes haben sich etliche soziale Einrichtungen angesiedelt, die eines gemeinsam haben: Sie stehen unter der Trägerschaft des Sozialwerks des demokratischen Frauenbundes Thüringen. Der Verein, der satzungsgemäß das Wohlfahrtsleben sowie die Jugend- und Altenpflege fördert, übernimmt die wichtige Aufgaben der Organisation und Finanzierung. Ob Frauen- und Familienzentrum, ambulanter Hospizdienst, Freiwilligenagentur, Beratungen, Schulsozialarbeit oder Seniorenpflege – alle Angebote des Mehrgenerationenhauses werden über das Sozialwerk des demokratischen Frauenbundes Thüringen gemanagt. Aber nicht etwa durch einen hauptberuflichen Geschäftsführer, sondern über einen ehrenamtlich tätigen Vorstand. Für die Vorstandsmitglieder bedeutet das, viel Verantwortung zu übernehmen, aber auch viel Zeit zu investieren. So gut wie jede Woche muss sich der Vorstand treffen, um Dinge zu klären. Immerhin gibt es neben den rund 200 ehrenamtlichen Helfern auch 40 hauptamtliche Mitarbeiter im Mehrgenerationenhaus. Seit Jahren sind Christina Michael, Barbara Vogel, Margit Knüpfer und Claudia Troppa ein eingespieltes Team. „Wir leiten quasi ein kleines Unternehmen“, so Christina Michael. Man arbeitet sehr gut zusammen. Allerdings würden Margit Knüpfer mit 76 Jahren und Christina Michael mit 75 Jahren lieber etwas kürzer treten. „Wir suchen dringend Menschen, die bereit sind, im Vorstand mitzuarbeiten“, ruft Christina Michael öffentlich zu Bewerbungen auf. Die nächste Vorstandswahl soll bereits im August stattfinden. Den ein oder anderen Interessenten hat man bereits kennengelernt – über die Vermittlung der Freiwilligenagentur im eigenen Haus. Gerne können sich weitere potenzielle Vorstände melden und mehr über die Arbeit des Sozialwerks des demokratischen Frauenbundes Thüringen erfahren. Was man mitbringen sollte, sind vorzugsweise Erfahrungen im sozialen Bereich und Kenntnisse im Bereich Finanzen.