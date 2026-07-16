Die Sporthalle in Bad Salzungen verwandelte sich in den vergangenen Tagen in ein Sport- und Spieleparadies. Vom 7. bis zum 9. Juli veranstaltete der Kreissportbund Bad Salzungen dort nämlich sein traditionelles Sport- und Spielefest. Wie Bianka Trausch vom Kreissportbund in einer Mitteilung berichtet, durften sich die Mädchen und Jungen an den drei Aktionstagen nach Herzenslust an verschiedenen Sport- und Spielangeboten austoben. Ihren Schilderungen nach stand dabei stets die Bewegung, der Spaß und die gemeinsame Freude am Sport im Vordergrund.