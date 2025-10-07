Allein der Name hat schon Gewicht und steht meist für Tradition: Der „Ratskeller“ einer Stadt ist etwas Besonderes mit geschichtlichem Bezug. So auch in Bad Salzungen. Doch seit 2021, als die langjährige Pächterfamilie wegen eines Todesfalls den Betrieb der beliebten Gaststätte aufgab, ist der Gewölbekeller des Rathauses nicht mehr Adresse deutscher Küche. Die Suche nach einem neuen Pächter gestaltete sich schwierig. Am Ende entschied sich die Stadtverwaltung im Sommer 2022 für die Betreiber der benachbarten Gaststätte „Bella Vista“ (ehemaliges Café Bein). Und diese machten in den Sommermonaten ein Eis-Café aus der Immobilie mit Biergarten. In den Wintermonaten konnte man die Räume für Familien- oder Firmenfeiern mieten. Doch das Konzept scheint nicht ganz aufgegangen zu sein. Der Pächter hat sich wohl zurückgezogen, weil der Umsatz nicht den Erwartungen entspricht. Der „Ratskeller“ steht leer. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) bedauert das sehr, weiß aber um die Herausforderungen aller Gastronomen. Dennoch bricht er eine Lanze für den zur Pacht ausgeschriebenen „Ratskeller“: „Wegen der Top-Lage kann man hier auch wochentags Geschäft machen.“ Zumal dem historischen Gewölbekeller, der einst mit der sogenannten Ratstreppe direkt mit dem Rathaus verbunden war, eine Außengastronomie auf dem Marktplatz angeschlossen ist. Und bei rund 250 000 Übernachtungen im Jahr gibt es sicher genügend potenzielle Gäste. Zudem sei die Pacht wirklich moderat. „Es wäre außerordentlich wünschenswert, wenn hier wieder Thüringer Spezialitäten wie Klöße oder Rostbrätl angeboten werden. Das wäre der Wunschtraum“, sagt der Bürgermeister. Gleichwohl ist er Realist. „Es muss nicht unbedingt deutsche Küche sein. Ich bin froh über jeden Gastronomen.“ Hauptsache, die Gaststätte öffnet wieder.