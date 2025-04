Seit eineinhalb Jahren wird die 1250-Jahrfeier vorbereitet. Man erwartet zu den Festwochen im Juni Tausende Besucher. Viele tolle Ideen haben Bürger, Vereine und Stadtverwaltung zusammengetragen. 16 Stadtfest-Arbeitsgruppen kümmern sich um die Umsetzung. Eine tragende Rolle dabei spielt die Bahnhofs-AG. Sie will den Bad Salzunger Bahnhof, der gerne als Tor zur Stadt bezeichnet wird, so richtig in Szene setzen. Ein Highlight soll die Krimi-Dinner-Komödie mit Zugfahrt werden. Doch genau daraus wird gerade ein Drama. Leidtragende Figuren gibt es in diesem Nebenstück viele. Eine davon ist Jürgen Körber, Leiter des Bad Salzunger Literaturkreises und Autor des Krimi-Stücks. Er will seinen Frust und seine Enttäuschung nicht länger zurückhalten. Das reguläre Treffen des Literaturkreises am Montag in der Stadt- und Kreisbibliothek nutzte er, um eine Erklärung abzugeben. Dabei geht es nicht nur um ihn als Autor der Krimikomödie „Der Zwei-Millionen-Coup von Bad Salzungen und die spektakuläre Flucht im Südthüringen-Express“. Es geht auch um den Literaturkreis, der 25 Geschichten und Gedichten rund um den Bad Salzunger Bahnhof für ein Buch zusammengetragen hat. Zur Jahrfeier soll(te) es erscheinen und bei einer Lesung vorgestellt werden. Ob es dazu kommt, ist noch nicht klar.