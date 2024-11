Bad Salzungen: Digital Südthüringen neu entdecken

Da kommt Silvia Bergner ins Spiel. Die 55-Jährige kennt Bad Salzungen mit seinem wohltuenden Gradierwerk noch aus Teenagerzeiten, pendelte damals für einige Wochen verliebt zwischen der Kur- und der Waffenstadt hin und her, wie sie erzählt. Jetzt kommt sie am 28. November und am 9. Dezember in die Salzstadt, weil sie liebt, was sie tut – könnte man meinen –, sich und anderen neue Wege zeigen. Dabei trägt sie offenbar immer noch etwas von der Leidenschaft in sich, die sie einst gerne für das Lebenswerk einer Leistungssportlerin aufgebracht hätte – begeistert von den digitalen Möglichkeiten und dem intuitiven Umgang damit, sowohl bei ihrer 16-jährigen Tochter, ihrem 19-jährigen Sohn als auch bei ihrer 75-jährigen Mutter.