Die Stadt Bad Salzungen schrumpft immer weiter – bezogen auf die Einwohnerzahl. 309 Menschen weniger lebten 2024 im Vergleich zu 2023 in der Kur- und Kreisstadt. „Das ist ein sehr deutlicher Verlust“, betonte hauptamtlicher Beigeordneter Hannes Knott, als er im Stadtrat die Einwohnerkennzahlen für das Jahr 2024 vorstellte. Damit ist man erstmals wieder unter die Grenze von 23 000 Einwohnern gerutscht. Hinzu kommt die Korrektur aus der großen Volkszählung (Zensus). Laut dieser hat die Stadt Bad Salzungen zum 21. Dezember 2023 nicht wie in der Statistik des Einwohnermeldeamtes vermerkt 23 133 Einwohner, sondern nur 22 824 Bürger. Diese Abweichung hat enorme Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt vom Land als Unterstützung erhält. Bei 309 Bürgern weniger fließen 415 000 Euro jährlich weniger an Schlüsselzuweisungen. Das sei eine enorme Zahl, die den städtischen Haushalt belaste. „Wir haben, wie andere Städte auch, Widerspruch gegen den Zensus eingelegt“, berichtet er. Auf das Melderegister der Stadt hat die Korrektur durch den Zensus keinen Einfluss. „Wir können ja nicht würfeln, welche Bürger da rausfliegen sollen“, so Knott.