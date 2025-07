Nun also steht auch der Biergarten – und das „Pubalapab“, das neue Restaurant in den Räumlichkeiten der einstigen „Kartoffelpelle“ ist gewachsen. Im Winter noch, als Martin Fischer das Restaurant neu eröffnete, lag das Außengelände brach. Inzwischen ist es hergerichtet, dekoriert und bietet bis zu 30 Plätze und Biergartenstimmung, wie sie sich im Sommer viele wünschen. Es hat sich also einiges getan im ersten halben Jahr, nachdem Fischer die „Pelle“ aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat.