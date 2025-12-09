Blick zum Frankenstein, in die Werraaue, auf die Innenstadt und dazu eine riesige Dachterrasse: Die beiden Penthouse-Wohnungen im neuen Objekt in der Hinteren Teichgasse in Bad Salzungen waren verkauft, noch ehe der erste Spatenstich gesetzt war.
In Bad Salzungen entstehen moderne, energieeffiziente Wohnungen mit Blick auf die Werraaue, den Frankenstein und die Innenstadt. Was macht das Projekt so besonders?
