Das Reparatur-Café im Mehrgenerationenhaus in Bad Salzungen hat sich zu einem Selbstläufer entwickelt. Im Herbst 2022 eröffnet, ist das Interesse an dem beliebten Treff im Foyer des Bahnhofsgebäudes inzwischen so groß, dass es jeden Monat nun zwei Termine gibt. Werbung für dieses ehrenamtliche Angebot braucht die Freiwilligenagentur Wartburgkreis nicht zu machen. Noch bevor überhaupt die Werkzeuge auf den Tresen gepackt werden, sitzen die ersten Gruppen zum Plausch an den Tischen. Der Kaffee ist da natürlich schon gekocht, der Kuchen längst gebacken. Für die süßen Kalorien sorgen Helge Höllein und Bärbel Six. Einen Limoncello-Zitronen-Kuchen, eine Milka-Nuss-Torte mit Banane und eine Mohn-Eierlikör-Torte haben die Frauen gebacken und gesponsert. Ihre Backkünste kommen gut an, am Ende des Nachmittags ist meist alles verkauft.