Die letzten 18 Monate habe die 63-Jährige ihre Zeit vor allem verschiedenen Ausstellungen für die Stadt Bad Salzungen gewidmet – erst den Mühlen, dann dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Aktuell ist in der Stadt- und Kreisbibliothek eine Schau unter dem Titel „Besonderes aus den Ortsteilen“ zu sehen, auch daran hat Marion Gratz mitgearbeitet, wie sie dem Autor dieser Zeilen während eines Treffens erzählt. Die etwa einstündige Begegnung mit der Frau, die auch seit letztem Jahr Ortsteilbürgermeisterin von Kloster ist, findet zuerst auf dem Areal des Frankensteins statt und im Anschluss im Dorfgemeinschaftshaus am Fuße des gerne als „Hausberg der Salzunger“ bezeichneten 342,7 Meter hohen Hügels am nördlichen Rand der Salzstadt. Das kam so.