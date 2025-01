Beim bundesweit bekannten Werk in Bad Salzungen können die Besucher beim „Gradieren“ entlang der Wände spazieren und die mineralreiche Sole-Luft einatmen. Die Sole rieselt hier über Reisigwände aus Schwarzdorn und wird dabei in feine Tropfen zerstäubt, wodurch salzhaltige Partikel an die Luft abgegeben werden.