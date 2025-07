Rund 10 000 Menschen erlebten vor knapp zwei Wochen mit Thüringens größtem Ballonglühen im Bad Salzunger Puschkinpark einen sensationellen Abschluss der 1250-Jahrfeier. Auch viele Familien zog es an diesem Tag in den Park an der Werra. Was niemand ahnte: In einem Baum hatte sich der Eichenprozessionsspinner breitgemacht – obwohl erst fünf Tage vor dem Fest ein Schädlingsbekämpfer im Einsatz war.