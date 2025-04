Zwei Frauen und zwei Männer stehen im Frühlingswind vor dem Eingang des Otto-Wehner-Hauses. Die Sonne blinzelt durch die Wolken am Firmament über dem 342,7 Meter hohen Berg Frankenstein am nördlichen Stadtrand von Bad Salzungen und dessen Kunstruine. Die vier Mitglieder des gleichnamigen Vereins blinzeln zurück. Nach einem Anruf bei Kerstin Traute war das Treffen mit dem Autor dieser Zeilen kurzerhand zustande gekommen. Anlass ist die Saisoneröffnung 2025 am 5. April, 13 Uhr. Ihr Mann Thomas sowie das Ehepaar Monika und Jens Weber sind mitgekommen. Kerstin Traute will zuerst wissen, ob sie nur Gutes oder auch Schlechtes erzählen könne. Denn wie der Stadtverwaltung Bad Salzungen bekannt sei, braucht das Haus, das den Namen des ersten „Schulzen“, also des ersten Vereinsvorsitzenden trägt, dringend eine Sanierung. Genauer gesagt, die Wand in Richtung der etwa 30 Meter entfernten Kunstruine. Diese Fassade stehe nicht unter Denkmalschutz, aber auf der Seite des Stadtteils Kloster-Allendorf. Die andere Hauswand wiederum befinde sich auf der Seite von Witzelroda. Soll doch hier auch früher die Grenze zwischen Franken und Preußen verlaufen sein.