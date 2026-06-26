Mit dem Abschied von Mario Wirsing verliert die Burgseeschule in Bad Salzungen ihren einzigen männlichen Lehrer. Nach 43 Jahren im Schuldienst geht der 63-Jährige am 3. Juli in den Ruhestand. Damit endet nicht nur seine Laufbahn als Grundschullehrer, wie Ann-Christin Wolf der Redaktion mitteilt. Sie gehört ebenfalls zum Kollegium der Bergseeschule. Mario Wirsing war darüber hinaus auch regional und landesweit Fortbildner und Bezirkspersonalrat am Schulamt Westthüringen.
Bad Salzungen Die Burgseeschule verliert ihren letzten Lehrer
Redaktion 26.06.2026 - 16:00 Uhr