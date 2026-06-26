Mit dem Abschied von Mario Wirsing verliert die Burgseeschule in Bad Salzungen ihren einzigen männlichen Lehrer. Nach 43 Jahren im Schuldienst geht der 63-Jährige am 3. Juli in den Ruhestand. Damit endet nicht nur seine Laufbahn als Grundschullehrer, wie Ann-Christin Wolf der Redaktion mitteilt. Sie gehört ebenfalls zum Kollegium der Bergseeschule. Mario Wirsing war darüber hinaus auch regional und landesweit Fortbildner und Bezirkspersonalrat am Schulamt Westthüringen.