Man könnte meinen, Katrin Biermann kennt kein anderes Thema mehr als „Kultur am Bahnhof zur 1250-Jahrfeier der Stadt Bad Salzungen“. Jedenfalls zeigte sich die für die „Freiwilligenagentur Wartburgkreis“ Engagierte bereits vor einer Woche sehr euphorisch ob des Verkaufsstarts der Tickets für das Krimi-Dinner „Miss Marple und die 1250-Jahrfeier“. Und keine Woche nach Veröffentlichung dessen in der Lokalausgabe Bad Salzungen von Südthüringer Zeitung/Freies Wort bzw. auf www.insuedthueringen.de ist die Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums am 14. Juni ab 15.30 Uhr ausverkauft. 100 Tickets à 85 Euro inklusive Speisen und Getränke sollen demzufolge bereits Abnehmer gefunden haben.