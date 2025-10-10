Um den Haushaltsplan 2025 wurde im vergangenen Jahr heftig gerungen. Es gab viel Kritik – wegen der Personalkosten, der geplanten Kreditaufnahme und des Millionen-Projektes stadtgeschichtlich-mediales Zentrum. Nun sind neun Monate des Jahres rum und die Zahlen mit der Realität abgeglichen. Das Bild, was sich daraus ergibt, ist wesentlich optimistischer als die Planungen aus dem vergangenen Jahr. Allerdings sehen das nicht alle Stadträte so.