Trotz eines eher durchwachsenen Sommers war die Saison im Freibad in Gumpelstadt – was die Besucherzahlen betrifft – um einiges besser als in den Vorjahren. Damit habe sicher auch die Gründung des Schwimmbad-Fördervereins zu tun, sagte Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) zur Einwohnerversammlung für den Moorgrund und Ettenhausen an der Suhl in Gumpelstadt. „Das hat gewirkt“, befand er.