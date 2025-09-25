Trotz eines eher durchwachsenen Sommers war die Saison im Freibad in Gumpelstadt – was die Besucherzahlen betrifft – um einiges besser als in den Vorjahren. Damit habe sicher auch die Gründung des Schwimmbad-Fördervereins zu tun, sagte Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) zur Einwohnerversammlung für den Moorgrund und Ettenhausen an der Suhl in Gumpelstadt. „Das hat gewirkt“, befand er.
Bad Salzungen Deutlich mehr Besucher im kleinsten Freibad
Marie-Luise Otto 25.09.2025 - 10:30 Uhr