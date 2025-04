Eine Frau aus einem Dorf in der Einheitsgemeinde Dermbach hat nach dem Öffnen eines Briefes einen gehörigen Schrecken bekommen: Ein Inkasso-Unternehmen fordert sie auf, sich schnellstmöglich telefonisch zu melden, um zu verhindern, dass ihr Bankkonto gepfändet wird. Sie habe noch offene Beiträge bei einem Lotteriespiel und auf Mahnungen nicht reagiert, heißt es in dem Schreiben. Daraus drohten nun ernsthafte Konsequenzen, deren Abwendung in dem Telefonat erörtert werden sollte.