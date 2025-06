Von Glanzpunkt war einleitend die Rede, aber es waren Glanzstunden: Das Konzert des Leipziger Thomanerchores in der evangelischen Stadtkirche Bad Salzungen hat unter den vielen erinnerungsträchtigen Erlebnissen des 1250-jährigen Jubiläums zweifellos einen herausgehobenen Platz. Johanna Weymar, die Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes für die Regionen Bad Salzungen und Rhön, begrüßte die Künstler und das Publikum in einer – ganz seltenes Ereignis – bis auf den letzten Platz besetzen Stadtkirche. Der 1212 gegründete Knabenchor ist eine international gefeierte Musikinstitution. Vor Kurzem erst, so Johanna Weymar, habe eine USA-Tournee zu Stationen wie Chicago und New York geführt. „Vorgestern waren sie in Heidelberg, gestern in Bayreuth – und heute in Bad Salzungen“, hieß es, und dafür gab es gleich einen großen Applaus. Einen Dank richtete die Koordinatorin an Unterstützer wie die Wartburg-Sparkasse, die Kirchgemeinde und, für die Versorgung auf dem Kirchplatz aktiv, den örtlichen Rotary-Club.