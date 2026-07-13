﻿Rund um Bad Salzungen verlaufen zahlreiche Wander- und Radwege, die regelmäßig kontrolliert und gepflegt werden müssen. Die vielen Kilometer touristischer Infrastruktur dauerhaft im Blick zu behalten, kann die Stadtverwaltung jedoch personell nicht allein leisten. Deshalb setzt die Stadt auf die Unterstützung eines ehrenamtlichen Ortswegewarts. Für diese Aufgabe wird eine monatliche Aufwandsentschädigung von 100 Euro gezahlt. Zuletzt war die Stelle vakant und wurde neu ausgeschrieben.