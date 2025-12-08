Alle Jahre wieder lädt Thomas Wendler zur vorweihnachtlichen Besinnlichkeit in die wohl besser bekannte „Onkel Tom’s Garage“ ein, wo man sonst alles für Muscle Cars, Pickups und Oldtimer bekommt, was das Schrauberherz begehrt.
In „Onkel Tom’s Garage“, wo man sonst alles bekommt, was das Schrauberherz begehrt, wurde es jetzt vorweihnachtlich.
Alle Jahre wieder lädt Thomas Wendler zur vorweihnachtlichen Besinnlichkeit in die wohl besser bekannte „Onkel Tom’s Garage“ ein, wo man sonst alles für Muscle Cars, Pickups und Oldtimer bekommt, was das Schrauberherz begehrt.