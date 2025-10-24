 
Am 8. November steigt in der Werner Seelenbinder-Halle der Sport- und Presseball.

Bad Salzungen: Der Ballsaal ruft – in zwei Wochen geht’s rund
Große Party, schon 2024: der Sport- und Presseball in der Seelenbinder-Halle Bad Salzungen. Foto: Imogen Berger

Am 8. November steigt der 31. Sport- und Presseball von Südthüringer Zeitung/Freies Wort und dem Kreissportbund Bad Salzungen. Los geht es am Samstag um 18 Uhr wie gewohnt in Bad Salzungens großem Sporthaus, der Werner-Seelenbinder-Halle. Diese bietet Platz für mehr als 600 Ballgäste. Und: Das Spektakel ist bereits ausverkauft. Es besteht allerdings noch die Möglichkeit, Plätze anzufragen und auf eine entsprechende Warteliste zu kommen (keine Ticket-Garantie). Dazu genügt einfach, eine E-Mail an info@kreissportbund-basa.de zu schreiben.

Weiterhin aber darf fleißig abgestimmt werden zur Wahl des Sportlers/der Sportlerin und der Mannschaft des Jahres. Dies ist mit dem Stimmzettel in dieser Ausgabe (Sportteil) möglich, kann aber auch online geschehen. Auf der Seite www.sportlerwahl.insuedthueringen.de kann votiert werden. Spannend und unterhaltsam wird daneben mit den Auftritten der Dance Company des SV Gumpoldia Gumpelstadt, des Hamburger Comedians Jens Ohle und der Funtastix des SV Concordia 1921 Welkers sowie mit der Band Hello Grand.