Bad Salzungen: Der Ballsaal ruft – in zwei Wochen geht’s rund

Am 8. November steigt der 31. Sport- und Presseball von Südthüringer Zeitung/Freies Wort und dem Kreissportbund Bad Salzungen. Los geht es am Samstag um 18 Uhr wie gewohnt in Bad Salzungens großem Sporthaus, der Werner-Seelenbinder-Halle. Diese bietet Platz für mehr als 600 Ballgäste. Und: Das Spektakel ist bereits ausverkauft. Es besteht allerdings noch die Möglichkeit, Plätze anzufragen und auf eine entsprechende Warteliste zu kommen (keine Ticket-Garantie). Dazu genügt einfach, eine E-Mail an info@kreissportbund-basa.de zu schreiben.