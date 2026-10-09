Ein Gemeinschaftsprojekt schafft ein naturnahes Bildungsangebot für die Kinder: Die vorhandenen Hochbeete in der Kindertagesstätte „Am See“ wurden reaktiviert, teilweise umgesetzt und ergänzt. Damit konnten die Kinder bereits in dieser Saison ganz praktisch erleben, wie aus einem kleinen Samenkorn eine Pflanze wächst, was diese zum Gedeihen benötigt – und wie schön es ist, Gemüse, Kräuter und Früchte selbst zu ernten und zu probieren.