Achtzig Pfennig als Tageslohn, dazu noch Anrecht auf eine kleine Zuwendung von Holz, Reißig und Öl: So sah das Entgelt für die Arbeit als Türmer der Stadt Salzungen 1887 aus. Sehr mager für diese für die Sicherheit des Ortes wichtige Tätigkeit, waren sich Zuhörer und Redner Michael Himmel, der noch viele weitere aufschlussreiche historische Fakten rund um „Das höchste Amt der Stadt – Die Türmer von Bad Salzungen“ in seinem Vortrag in der evangelischen Stadtkirche aufzeigte, einig.