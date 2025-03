Die vergangenen Monate haben gezeigt: Das Interesse, Südthüringer Zeitung, Freies Wort und Meininger Tageblatt nicht nur in gedruckter Form zu lesen, ist im gesamten Südthüringer Verbreitungsgebiet weit verbreitet. Woche für Woche kommen weitere E-Paper-Leser dazu. Und nicht nur das: Der Austausch, wer, was, wann, wo und wieso liest, wächst und wird weiter wachsen. Kann man doch sogar mit www.insuedthueringen.de aufs Rad steigen, wie uns Friseurweltmeister Nico Wolfram Anfang Februar 2025 im Bad Salzunger Gradierwerk gezeigt hat. Der Südthüringer wird auch in diesem Jahr vielen Beteiligten am größten Radrennen der Welt die Haare schneiden und bereitet sich mit einer sogenannten Laufrolle für sein Rennrad und einem Tablet auf ein Teilstück einer Etappe der Tour-de-France im Juli vor – E-Paper-Lektüre inklusive.