Mit federleichten Reggae-Rhythmen, verträumten Soulmelodien und entspannten Bluesmomenten ging der heiße, insgesamt sechs Konzerte umfassende 28. Bad Salzunger Kultursommer am vergangenen Samstagabend klangvoll zu Ende: Singer/Songwriter Joel Havea und seine Bandkollegen Arnd Geise am Bass und Schlagzeuger Leo Lazar verbreiteten chillig-verspieltes Südseefeeling auf der in lauschiger Abenddämmerung liegenden Open-Air-Bühne am Burgsee. So angenehm mild wie die Temperaturen an diesem Abend ließ der „Mann der vielen Talente“, wie Jutta Baumert, Vorstandsmitglied im Kulturverein, Joel Havea in ihrer Begrüßungsrede bezeichnete, seine radiotauglichen Songs wie das sanfte Rauschen der Blätter in den angeleuchteten Bäumen am Burgsee frei, begleitet von selbstbewusstem Bassspiel und perfekt ausbalancierten Drums.