Bad Salzungen: CDU setzt Rotstift beim Rathaus-Personal an

Zu den größten Ausgaben zählt der beginnende Umbau Entleich 6 zu einem Bürgerdienstleistungszentrum. 4,2 Millionen Euro sind dafür eingeplant. In Hämbach geht es mit dem Umbau des Bauhofes in ein Multifunktionsgebäude los, in dem sich künftig auch die Bürger treffen können (1,5 Millionen Euro). Für die Sanierung der Wucke-Schule reicht die Stadt 797 000 Euro Fördermittel an den Landkreis weiter. Für die Sportstätte „Heerstatt“ in Tiefenort sind für nächstes Jahr 785 000 Euro vorgesehen. Die Bauzeit wird auf zwei Jahre geschätzt. Gesamtkosten: 1,6 Millionen Euro. Begonnen werden soll mit dem Umbau der Scheune am Schlossplatz in Frauensee in ein multifunktionales Gebäude für die Feuerwehr und die Bürger. 605 000 Euro der 1,7 Millionen Euro Gesamtkosten werden 2025 eingeplant. Ebenfalls über zwei Jahre erstreckt sich der Ausbau der Hintergasse in Gumpelstadt, für den zunächst 500 000 Euro bereitstehen. Mit rund 85 000 Euro soll das künftige Zentraldepot des Bauhofes im Gewerbegebiet Langenfeld umgebaut und im April nächsten Jahres bezogen werden. 65 000 Euro stehen für die Planungen des Hochwasserschutzes am Weinberg im Haushaltsplan. Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf rund 664 000 Euro. Eine Lösung könne man damit nicht erreichen, „aber eine Entspannung der Hochwassersituation“, sagte Hannes Knott.