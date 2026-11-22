Eine Verkäuferin ist in Bad Salzungen von einem Dieb so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Bad Salzungen Brutaler Dieb verletzt Verkäuferin
Redaktion 22.11.2026 - 11:38 Uhr
Nach einer Straftat im Bad Salzunger Goethepark-Center, in deren Folge eine Frau ins Klinikum gebracht werden musste, fahndet die Polizei nach einem Mann und dessen Begleiterin.
Eine Verkäuferin ist in Bad Salzungen von einem Dieb so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.