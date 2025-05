„One scotch, one bourbon and one beer / please Mr. Bartender, listen here / I ain’t here for trouble, so have no fear / one scotch, one bourbon and one beer“ – das sind die Zeilen des legendären Blues-Musikers Rudy Toombs. Aber: Gefahr bestand zu keiner Zeit am vergangenen Samstagabend im Kulturkeller für die fleißigen Vereinsmitglieder hinter der Theke – dafür gab es alle Hände voll zu tun, weil die Mischung aus rasantem Boogie-Woogie, heißem Blues und spritzigem Jazz von der Band „Boogielicious“ die zahlreichen Zuhörer ordentlich ins Schwitzen und in beste Stimmung brachte Auch wenn die meisten lieber Wein statt Whisky tranken.