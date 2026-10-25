Wer das Testament des Bibliothekars finden will, muss genau hinsehen und zuhören. Zwischen Bücherregalen, geheimnisvollen Hinweisen und kniffligen Aufgaben führt die Spur durch die Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen. Doch bevor andere auf Schatzsuche gehen dürfen, müssen zunächst die Eltern und Großeltern der jungen Erfinder ran. Als erste Testspieler des neuen Escape Rooms knobeln sie sich durch die Rätselwelt ihrer Kinder – hoch motiviert und mit sichtbar wachsender Begeisterung.