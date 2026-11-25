Mit zittrigen Händen legt ein Rentner dem Bad Salzunger Berater der Verbraucherzentrale Thüringen ein Schreiben vor, das er von einer Anwaltskanzlei erhalten hat. Darin wird der Mann zur Zahlung eines vierstelligen Betrages aufgefordert. „So viel Geld habe ich nicht“, sagt der 86-Jährige, der sich diese Forderung, die ihm offensichtlich Angst macht, überhaupt nicht erklären kann. Schon ein kurzer Blick reicht Verbraucherberater Stephan Sommerlik – und er kann den Mann beruhigen. „Das müssen Sie nicht zahlen“, sagt der Jurist.