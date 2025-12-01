„Ganz normale Leute, die einfach anderen Menschen helfen wollen“, so charakterisierte nach einer weihnachtlichen Ouvertüre durch Ina Morgan der diesjährige Präsident Bernd Krätschmar den Rotary-Club Bad Salzungen. Aber die Hilfe will organisiert sein. Um das Konzert auf die Beine zu stellen, das die Spendenbereitschaft der Konzertbesucher wecken sollte, hatten sich schon verschiedene Unterstützer ins Zeug gelegt: als Hauptsponsor die Mecklenburgische Versicherung mit ihren örtlichen Vertretungen, außerdem die Wartburg-Sparkasse, die hiesige VR-Bank und der Veranstalter Sebastian Schönfeld sowie die Thüringer Sozial-Staatssekretärin Tina Rudolph. Und in Matthias Melchior von der Bahnhofsmusik hatte man den Ideengeber gefunden, der eine stimmige Mixtur musikalischer Charaktere zusammengebeten hatte.