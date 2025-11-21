Die Kurstadt Bad Salzungen stellte Thüringer Ärzten ihre Behandlungsangebote vor: Die Trinkhalle im historischen Gradierwerksensemble war diese Woche Veranstaltungsort einer Fortbildung der Landesärztekammer für Thüringer Ärzte zum Thema Kur.
Ärzte-Fortbildung zum Thema „Wie kommt mein Patient zur Kur?“ in Bad Salzungen: An der Veranstaltung nahmen Allgemeinmediziner und Fachärzte aus ganz Thüringen teil.
