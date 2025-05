Am vergangenen Sonntag zog der Frühlingsmarkt in der Innenstadt von Bad Salzungen trotz wechselhaften Wetters zahlreiche Besucher an. Eine Vielzahl bunter und abwechslungsreicher Stände bot den Gästen die Möglichkeit, ihren Sonntagsspaziergang auf besondere Weise zu genießen. Die Besucher schlemmten an Ständen mit Burger, Bratwurst, Bowle oder Softeis vom Polarstern aus Bad Liebenstein und konnten neugierig umherbummeln.