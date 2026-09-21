Eigentlich schien die Sache längst entschieden. In der ehemaligen Deutschen Bank am Markt in Bad Salzungen sollte ein stadtgeschichtlich-mediales Zentrum mit einem funktionalen Anbau entstehen, das Stadtarchiv, Bibliothek, historische Sammlungen und Veranstaltungsräume unter einem Dach vereint. Der Stadtrat hatte das Vorhaben 2023 einstimmig auf den Weg gebracht, Millionenförderungen waren in Aussicht gestellt.