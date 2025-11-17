Seit mehr als fünf Jahren wird über eine Erweiterung der Solewelt in Bad Salzungen gesprochen, beraten, geplant, diskutiert – und dann doch wegen einer nicht zu stemmenden Investitionshöhe fast alles wieder über den Haufen geworfen. Von den Ideen aus dem Jahr 2020, als man großzügig an- und umbauen wollte und sogar von einem Hotel träumte, ist nicht viel übrig geblieben. Die 42 Millionen Euro, die das einstige vom deutschlandweit agierenden Planungsbüro Hitzler (München) entworfene Projekt gekostet hätte, waren einfach zu viel. Es wurde umgeplant und abgespeckt: Jetzt geht es um einen autark zu betreibenden Anbau mit einem Therapiebecken, Umkleide- und Technikräumen sowie eine energetische Sanierung. Auf rund 16 Millionen Euro werden die Baukosten geschätzt. Zehn Millionen Euro steuert das Land Thüringen bei.