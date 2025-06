Die Zahlen bestätigen den Eindruck: Das Bad Salzunger Stadtfest war am Freitag und Samstag richtig gut besucht. Den Sonntag allerdings könnte man als Totalausfall bezeichnen. Es war einfach viel zu heiß, weshalb die Besucherzahlen nicht an die Sonntage der bisherigen Stadtfeste anknüpfen konnten. Unterm Strich ist Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) mit den Besucherzahlen, vor allem aber auch mit dem Ablauf „hochzufrieden“. „Ich bin wirklich glücklich und erleichtert, dass alles so gut geklappt hat“, sagt er.