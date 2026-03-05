20 Jahre ist es her, als die Rhön und auch der Freistaat Thüringen mit dem „Hochrhöner“ den ersten vom Deutschen Wanderinstitut zertifizierten Premiumwanderweg erhielten – bundesweit war es seinerzeit der vierte. Im September 2006 wurde der 180 Kilometer lange Weg eingeweiht. Die Anfangspunkte in Bad Salzungen und Bad Kissingen markieren je ein kunstvoll gestaltetes Portal. Der Unteralbaer Bildhauer Manfred Bellinger hatte sich damals an der Ausschreibung hierfür beteiligt und Entwürfe in Form von Modellen eingereicht. Mit Erfolg: Der Künstler bekam den Zuschlag für die beiden Eingangsportale sowie einige Rastplätze. Gemeinsam mit der in Wiesenthal und Dermbach ansässigen Zimmerei Lorey schuf er die bestellten Kunstwerke.