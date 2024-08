Der wegen Bauarbeiten gesperrte Teilabschnitt der B 62-Ortsumgehung bei Bad Salzungen soll an diesem Freitag „im Laufe des Tages“ wieder freigegeben werden. Darüber informierte das Landratsamt am Donnerstag in einer Mitteilung. Gebaut worden war an der Bundesstraße vom Bereich Auffahrt Herkules-Markt bis zur Langenfelder Kreuzung. Gleichzeitig sollen am Freitag Bauarbeiten zwischen den Kreuzungen Langenfelder Straße und Wildprechtrodaer Straße auf zwei Kilometern Länge beginnen – mit zunächst geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es. Ende August werde dann zu weiteren geplanten Arbeiten anderer Ortsumgehungen informiert. Die Sanierung soll sich bis Ende 2024 ziehen.