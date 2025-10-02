Man könnte ihn einen Versöhnungsakt nennen: Nach dem großen Knall im Sommer, als die CDU/FDP-Fraktion mit den Stimmen von AfD und BSW das Projekt stadtgeschichtlich-mediales Zentrum am Markt 11 kippte, gibt es nun einen Kompromiss. CDU und Freie Wähler haben sich angenähert und verfolgen nun das gleiche Ziel: aus der ehemaligen Deutschen Bank am Marktplatz ein Stadtarchiv zu machen. Dieser Grundsatzbeschluss wurde bei fünf Enthalten mehrheitlich gefasst und enthält klare Regelungen. Zum einen, dass das Stadtarchiv am Markt 11 errichtet wird, zum anderen, dass die Baukosten die bei der EFRE-Förderung angemeldete Summe von 5,2 Millionen Euro nicht überschreiten. Die Einrichtungskosten sind unter Nutzung von Förderungen auf das Notwendigste zu beschränken. Festgelegt wurde auch, dass das Stadtarchiv unter Beibehaltung der historischen Fassade als Neubau errichtet wird. Dazu gibt es eine Abstimmung mit der Denkmalbehörde. Ebenfalls Bestandteil des Grundsatzbeschlusses ist die Einbeziehung städtischer Gremien beim Raumprogramm, inklusive optimaler öffentlicher Multifunktionsräume. Die Bibliothek verbleibt am Standort in der Kurhausstraße.