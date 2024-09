Eingebettet in die Wettkämpfe der Großen gab es am Sonntag beim großen Radsportwochenende in Bad Salzungen auch ein Laufradrennen für die Kleinen zwischen zwei und vier Jahren. Die Nachwuchsrennfahrer bekamen von ihren aufgeregten Eltern noch Tipps zur Renngestaltung, bevor dann Hannes Knott, erster Beigeordneter der Stadt Bad Salzungen, den Startschuss gab. Von Beginn an entwickelte sich an der Spitze ein Zweikampf zwischen dem vierjährigen Louis Böhm aus Schenklengsfeld (Nr. 682) und dem dreijährigen Arthur Kott aus Bad Salzungen (Nr. 676). Dabei ging fast unter, dass ein kleiner Radrenner von seinen Emotionen übermannt wurde und sich, statt loszufahren, lieber in die Arme seines Papas flüchtete. Am Ende siegte der ein Jahr ältere Louis vor dem Nachwuchsfußballer Arthur aus Bad Salzungen. Alle bekamen im Ziel ein Plüsch-Salinchen als Anerkennung für ihre Leistungen und die Besten natürlich Medaillen. Und wer weiß, vielleicht steht einer oder eine von ihnen irgendwann bei einem großen Radrennen oder wie der Ehrengast am Sonntag, Tony Martin, bei der Tour de France mit am Start oder wird ganz und gar Zeitfahrweltmeister. Alle haben ihr Rennen jedenfalls so ernst genommen wie der ehemalige Weltmeister.